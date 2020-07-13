Ömer Çelik: Fransa Cumhurbaşkanı toplu mezarların üstünü örtemez

AK Parti Sözcüsü Çelik Fransa'nın Libya'da sinsi bir uyun oynadığını ifade ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez." dedi.

POLİTİKA 13.07.2020, 19:59
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı." ifadelerini kullandı.

SREBRENİTSA KATLİAMI

Avrupa'nın göbeğinde gerçekleştirilen Srebrenista soykırımına karşı gerekli cevap verilmedi. Maalesef bu konuda bir adım bile gidilmedi. Örneğin Libya'da Hafter güçlerine destek verildiği biliniyor. Hafter'in terk ettiği yerlerde mezarlar ortaya çıkıyor. Srebrenitsa katliamından sonra dünyanın bu konuda bir şey yapmadığının göstergesidir.

AVRUPA'NIN ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI

Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur.

SURİYELİ MÜLTECİLER

Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı.

LİBYA'DA FRANSIZ OYUNU

Libya politikasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye dönük yapılan bütün saldırıların sebebini biliyoruz. Fransa, Libya'da sinsi bir oyun oynadı.

Bir yandan Hafter'e destek verirken bir yandan da Hafter ve Sarrac arasında arabulucu olmaya çalıştılar. Cezayirli mücahitlerin cesetleri direniş sembolü olmasın diye kafataslarını alıp Fransa'ya götürdüler. Müzede bunları sergilediler. Bunlardan 24 tanesini jest olarak bize göre ahlaksız bir hareketle geri gönderiyorlar. Her gelen Cumhurbaşkanı, Cezayir seçim kampanyasından dolayı özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Ama Libya'da da olduğu gibi insanlığa karşı kişilere destek veriyorlar.

"FRANSA CUMHURBAŞKANI TOPLU MEZARLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZ"

Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez 

ONLİNE İNSAN KAÇAKÇILIĞI 

Yabancı alışveriş  sitesi Wayfair üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası ile ilgili Çelik, "İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik." ifadelerini kullandı.

"AYASOFYA, CAMİ VE EVRENSEL DÜNYANIN KÜLTÜREL MİRASI OLARAK GÖRKEMİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"

Çelik, "Ayasofya, cami ve evrensel dünyanın kültürel mirasının ihtişamını taşıyan büyük bir mekan olarak görkemini göstermeye devam edecek." diyerek, "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tepkisi ile ilgili Çelik, "Başkentinde cami olmayan tek AB ülkesi Yunanistan'dır. Osmanlı camilerine ve Osmanlı eserlerine karşı saygısızlık yapmakta birinci olan bir ülkedir. Hiç konuşmaması gereken bir ülke varsa o da Yunanistan'dır."

Çelik, Ayasofya'nın bütün özelliklerinin korunacağını ve bundan sonrasında daha iyi muhafaza edileceğini belirterek, "Kültürel miras listelerinden Ayasofya'nın çıkarılacağını düşünmüyoruz. O listeyle Ayasofya şereflenmez, o liste  Ayasofya'yla şereflenmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'YE CEVAP: BU ÜLKEYE YAZIK EDEMEYİZ

Cumhurbaşkanımız çeşitli konularda karar alırken CHP'nin önerdiği yolları takip etsin istiyorlarsa; biz Türkiye'yi çok seviyoruz ve bu ülkeye yazık edemeyiz. Türkiye'yi çok sevdiğimiz için onların önerilerine kulak veremeyiz.

#AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik #Fransa Cumhurbaşkanı #Srebrenista #Libya #Ayasofya
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