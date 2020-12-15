Ömer Çelik: Yaptırım kararını reddediyoruz

"TÜRKİYE YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye kendi sınırlarını koruyor. Koruduğumuz sınırlar aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırlarıdır. Biz bu sınırları korurken desteğini göremediğimiz ABD, S-400 hava savunma sistemleri tedarik ettiğimiz için ülkemize karşı tek taraflı yaptırımlar içeren bir karar aldı.

Gelinen noktada uygulanan tek taraflı Amerikan yaptırımlarının oluşturacağı yegane etki, müttefikler arasındaki diyaloğu zora sokması, diplomasiyi devre dışı bırakması ve ikili ilişkilerimizi erozyona uğratması olacaktır. Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye kararlıdır.

"PAZARLIK KABUL ETMİYORUZ"

Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD’nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız...

Yaptırım kararına muhatap olan kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin güçlenmesi için verilen görevleri birer vatansever olarak yerine getirdiler. Ve ülkemize hizmet etmeye devam edecekler.

Türkiye yoluna devam edecektir. Milli güvenliğimiz konusunda pazarlık kabul etmiyoruz. Müttefiklerimizin sağduyulu davranması herkesin yararına olacaktır. Müttefiklik yaptırım diliyle değil dayanışma diliyle konuşmak demektir."