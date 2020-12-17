Partisinin ismini ve logosunu tanıttı

Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı. Logo, Anadolu ve Trakya’yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Türkiye Değişim Hareketini aynı isimler partileştiren Sarıgül, “Bugüne kadar Ankara’da konuşması gerekenler konuştu. Şuan ülkenin geldiği nokta ortada artık siz konuşacaksınız. Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim ve yolda olanlara yol açtım ama görsünler geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar yol açamayanlar yoldan çekilecek. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün milletimizi kucaklayacağız. Bütün milletimiz ile beraber olacağız. Kavga için değil barış için yollarda olacağız. Pazartesi günü resmi olarak görevimize başlayacağız" dedi.