Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen törenle anıldı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki törende "Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun" belgesel filminin gala gösterimi yapıldı.

POLİTİKA 21.08.2021, 16:52 21.08.2021, 18:23

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki törende "Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun" belgesel filminin gala gösterimi yapıldı.

Anma programına, Prof. Dr. Dursun'un ailesinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ile Bülent Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile öğrenciler katıldı.


AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Haluk Dursun'un dertli biri olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
 

Ünal, "Haluk hoca bizim kültürümüzde zaman algısını yeniden kurmanın aslında kültürün bir ayağını oluşturduğunu, zaman üzerine konuşmamız gerektiğini ve bu kültürün zaman algısının çizgisel değil döngüsel olduğunu, bunun Kur'an-ı Kerim'den kaynaklandığını uzun uzun anlatır ve o coşkusunu paylaşırdı. Biz, bir kıymetin hakkını vermek için buradayız. Onun kavgası, yok edilmek istenen aidiyetimizi anlatarak ve yaşatarak inşa etmekti ve hayatını buna adamıştı." Dedi.

#Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi #AK Parti #Kültürü Savunan Adam #Haluk Dursun #AksuTV #aksutv haber
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