Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tele 1’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
POLİTİKA 08.09.2020, 19:40 08.09.2020, 20:02
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Karamollaoğlu iktidarın zayıfladığı için sert politikalar uyguladığını savundu.
“İKTİDARLAR ZAYIFLADIKÇA SERTLEŞİR”
“iktidarlar zayıfladıkça sertleşir her yerde bu böyledir yani tabanda güç kaybettikçe doğru veya yanlış kendilerini tenkit edenlere, icraatlarını eleştirenlere karşı o fikirleri çürüteceklerine, onlara yasaklama getirmeyi tercih ederler. Şuanda da bizim yaşadığımız bu.”
İşsizliğin ortadan kalması için Türkiye’nin üretime geçmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu şöyle devam etti
“işsizliğin geçim sıkıntısının ortadan kalkabilmesi Türkiye’nin üreterek büyümesiyle olur başka türlü olmaz sadece ticaretle turizm le bunu halledemezsiniz.”
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