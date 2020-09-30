Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı değerlendiren Karamollaoğlu, şunları söyledi
“Aslında farkında değil. Çözemediği bir problemle karşı karşıya kalınca böyle bir tavır sergiliyor. Ne demek umrunda değil yahu? Birden bire dolar borcu olan insanların borcu katlandı. Vatandaş dışardan malı dolarla getirmek mecburiyetinde. Nasıl umurunda olmaz? Türkiye ithalatını Türk parasıyla mı yapıyor? Şu anda dolardaki yükseliş Türk ekonomisinin bir krize girdiğinin işareti”
Karamollaoğlu, Bakan Albayrak’a ve iktidara eleştirilerini şöyle sürdürdü:
''Bu bilgisizliği, umursamazlığı anlamak mümkün değil. Ekonomiden sorumlu bakanın böyle bir ifadeyi kullanması onun değişmesini gerektirir. Şu anda iktidarın ekonomiyi düzeltme diye bir çabası yok. Algı operasyonuna yöneldiler.
Bütün güçleriyle vatandaşın algısını etkilemeye çalışıyorlar. Önce üretime dönük olmayan bütün yatırımlarını durdur Allah rızası için. Artık betondan, asfalttan, demirden vazgeç'' dedi.
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