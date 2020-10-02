Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

Ekonomideki gelişmelere dair konuşan Karamollaoğlu şunları söyledi;

"Hizmete dönük yatırımları durdurmak lazım. Üretime dönük olmayan her yatırım israftır. Sizin evinizde televizyonunuz bozulsa, bulaşık makinası bozulsa evde de bir tane kalp hastası olsa.. Onun tamirine mi para mı ayırırsınız yoksa hastayı mı iyileştirirsiniz. Allah rızası için kulak verin. Ekonomi böyle yürütülmez. Dış politika böyle yürütülmez. Kaynak için bir numaralı mesele israfı bırakacaklar. Bütün yatırımları durduracaklar. Başta tarım olmak üzere sanayiye destek verecekler" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan krizle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, şöyle devam etti;

“GÜNEY KAFKASYA ÇATIŞMA ALANI YAPILMAMALIDIR”

“Güney Kafkasya bu bölgede yeni bir çatışma alanı yapılmamalıdır. Ermenistan birilerinden cesaret alarak hareket etmektedir. Bu tavırlarından süratle vazgeçmelidir. Bu bölgedeki bir ateş en başta Ermenistan’ı yakar. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için kurulan ABD, Rusya ve Fransa’nın başını çektiği AGİT Minsk Grubu sorunu çözmeye odaklanmalıdır. Son gelişmeler göstermektedir ki Minsk Grubu sanki sorunu çözmek bir yana kışkırtıcı bir rol üstlenmektedir. Suriye, Libya, Afganistan, Irak derken Güney Kafkasya da yeni bir çatışma alanı olmamalıdır.”