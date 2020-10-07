Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Kapalı Maraş çoktan açılmalıydı

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

“Şundan Türkiye’de ekonomi her geçen gün sıkıntılı bir dönemin içine girmiş bulunuyor hükümetinde bunun karşısındaki tavrı çok acayip çarşıya bakmıyor esnafa bakmıyor tüketicinin haline bakmıyor TÜİK diye bir kurum var onun rakamlarıyla milleti avutmaya çalışıyor olmaz.”

Eğitimin yeni bir düzene oturtulması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Covid-19 salgını sebebiyle eğitime yeniden bir şekil verme ihtiyacı doğdu yüz yüze eğitim riskli hale geldi. Sosyal hayatta özellikle eğitim yeniden yeni bir düzene oturtulmak mecburiyetinde uzaktan eğitim artık olmazsa olmaz gibi gözüküyor.”