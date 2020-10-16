Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: “Tayyip bey kutuplaşmayı hedef hâline getirdi”

Karamollaoğlu, iktidarın ülkeyi yönetemediğini iddia etti.

“Ülke böyle yönetilemez yani biz bugünkü gidişatın memleketi huzura kavuşturacağına binde bir bile ihtimal vermiyoruz siz iktidarda bulunacaksınız Erbakan hocanın çalışmalarını geçmişte görmüş olan orda birlikte politika yapmış olan bir durumda bulunacaksınız ama icraatlarından hiç birisi onun icraatlarıyla bağdaşmayacak olmaz böyle bir şey.”

Kutuplaşmanın insanların önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Karamollaoğlu şöyle devam etti

“TAYYİP BEY KUTUPLAŞMAYI HEDEF HALİNE GETİRDİ”

“siyasette tabi kutuplaşma insanları ikna etmenin önündeki en büyük engel fikir değiştirmenin önündeki de engel, Tayyip bey bunu bildiği için kutuplaşmayı bir numaralı hedef haline getirdi. Kutuplaştırırsam insanları yanımda tutarım ama bu doğru değil insanlar kutuplaştığı takdirde birbirlerine karşı husumet beslemeye başlarlar birbirlerini ihanetle hitam ederler.”