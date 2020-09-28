Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

“Asgari ücret açlık sınırında, yine 2400 civarında siz bununla halkın ihtiyaçlarını karşılayamazsınız mümkün değil onun için iktidarın yapacağı iş gerçekleri görmek.”

Ülkede iç piyasa borcunun da arttığını belirten Karamollaoğlu şunları söyledi:

“İç piyasada müthiş bir borç var borç altında eziliyor insanlarımız faizlerde düşük değil yüksek onun için siz bugün hala parayı üretime üretim yapmayan konulara harcarsanız yarın bu borçların altından kalkamazsınız.”