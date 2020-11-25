Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
POLİTİKA 25.11.2020, 16:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
İktidara eğitim üzerinden yüklenen Karamollaoğlu şunları söyledi.
Karamollaoğlu kadına yönelik şiddetin durdurulması için daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyledi.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:24
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:23
|Yatsı
|18:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|9
|17
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|10
|14
|10. Altay
|8
|13
|11. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|10
|10
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|8
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. M. United
|8
|13
|10. Crystal Palace
|9
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Burnley
|8
|5
|18. Fulham
|9
|4
|19. West Bromwich
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7