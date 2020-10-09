Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Karaduman’ın gündemine ekonomi vardı.

Ekonominin alarm verdiğini, çiftçilerin topraklarını terk ederek, metropollere göç ettiğini anlatan Karaduman, 1 ton buğday satan çiftçinin bugün sadece 2 çeyrek altın alabildiğinin altını çizdi.

Yeni ekonomi programında sorunların çözümüne yönelik hiçbir şey olmadığını iddia eden Karaduman, "Yeni ekonomi programında yıllara göre dolar tahminiyle ilgili açıklamalara baktığımızda 2021'de doların 7,68 lira, 2022'de 7,88 lira, 2023'te 8,02 lira olacağı tahmin edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı'nı 2020 yılında, 2022 yılının dolar tahminini tutturduğu için tebrik ediyoruz. Umarım aynı başarıyı 2023 yılında da yakalamaz." diye konuştu.

Dış politikaya ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Karaduman şöyle devam etti;

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kazanımlarının mutlaka takip edilmesi gerektiğini Saadet Partisi olarak ifade ediyoruz. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını sonuna kadar kullanmasını önemsiyoruz. Türkiye'nin birilerinin parmak sallayacağı bir ülke olmamasını önemsiyoruz. Maraş'ın açılmasını da bu hususlar içerisinde değerlendiriyoruz. Kazanımlardan taviz vermeden Doğu Akdeniz başta olmak üzere, dış politikanın genelini hamasete kurban etmeden, iç politika malzemesi yapmadan, özellikle dış politika gibi hassas meselelerde toplumsal barışın daha da ön plana çıkması gerektiği süreçleri yaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını önemsiyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmamalıdır."