Soylu'nun paylaşımı merak uyandırmıştı! Nedeni belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı merak uyandıran "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımının nedeni belli oldu.

POLİTİKA 27.03.2021, 16:48 27.03.2021, 19:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları yapıldı.

Paylaşımlar merak uyandırırken "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" mesajının nedeni ortaya çıktı. 30 Mart'ta trafikte öncelik verilmesi için "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulamasının yapılacağı öğrenildi.

"30 MART'TA KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ" UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 MART’TA KIRMIZI ÇİZGİMİZİ ÇEKİYORUZ” uygulaması gerçekleştirilecektir.

Konuyla ilgili açıklamalar Valiliklerden yapıldı.

İşte yapılan açıklama: 

Bilindiği üzere Ülkemiz karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla,26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.” hükmü getirilmiştir.

Bu düzenlemeden hareketle; İçişleri Bakanlığımızca “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı“ Yaya Öncelikli Trafik Yılı ” olarak ilan edilmiş ve “Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası” hayata geçirilerek 6 Şubat 2019 tarihinde “Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek” amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere “Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek” için 02 Ekim 2019 tarihinde ülke genelinde “Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz” sloganıyla “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyası kapsamında farkındalık etkinlikleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, tüm illerimizde eş zamanlı olarak Devletimizin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla etkinlikler düzenlenecektir.

Bu kapsamda Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla; 27-28-29 Mart 2021 tarihlerinde EK-1’de gönderilen görsel örnekleri kullanılacaktır. 2) 30 Mart 2021 Salı günü 12.00-15.00 saatleri arasında ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şerit ekte gönderilen görsel EK-2 sembolik olarak kırmızıya boyanacak ’’Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’’ mottosu ile ’’Yaya Önceliği’’ vurgusu yapılacaktır.”

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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