TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç: İnsanlık düşmanlarına müsamaha etmeyeceğiz

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç, Türkiye’nin terörle mücadele noktasında son birkaç yıldır yeni bir döneme girdiğini dile getirdi. Katıldığı ulusal TV’ye konuşan Güvenç, şunları dile getirdi: “Gara’da bir insanlık suçu işlenmiştir ve bunun altı çizilmelidir. Masum ve silahsız insanlar katledilmiştir. Bunun savunulabilir hiçbir yanı yoktur. İma yolu bile olsa bunu savunmaya ve hafifletmeye çalışanları milletimiz ibretle izlemektedir.

Şimdi Gara olayının önemi ne? Türkiye uzun yıllardır maalesef terörle mücadelede savunmada kaldı. Yurt içinde karakollarımızı savunmaya çalışıyorduk, kırsalı savunmaya çalışıyorduk ve şehirlere inmelerini önlemeye çalışıyorduk. Ama son birkaç yıldır geliştirdiğimiz teknoloji ile sınır ötesi operasyonlarda çok etkili olmaya başladık. Gara, bunun taçlandığı bir operasyon oldu. Acımız büyük, ama Gara’da terör örgütünün dışarıdan aldığı savunma mekanizmaları, TSK tarafından yerle bir edildi. Artı Gara’nın coğrafi konum olarak Suriye-Kandil bağlantısı bakımından da önemli bir yeri var. Şu ortaya çıktı artık TSK, Kuzey Irak’ta PKK’yı barındırmayacaktır. Bunu yapabilecek gücümüz var, kararlılığımız var ve arkası da gelecek. Terör baronları şunu biliyorlar ki, artık Kandil’de de rahat değiller. TSK, adım adım Kandil’i de Sincar’ı da Allah’ın izni ile bombalayacaktır. İnsanlık düşmanlarına müsamaha etmeyeceğiz. Bunların Türkiye halkının yakasından düşmesini sağlayacağız. Türk’ü de Kürt’ü de rahat ettireceğiz.”