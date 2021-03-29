TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç gündemi değerlendirdi!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı-Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, A Haber ve Aksu TV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
POLİTİKA 29.03.2021, 12:26 29.03.2021, 16:55
Başkan Güvenç programda Türkiye’nin 2023 vizyonunu değerlendirerek 2023’ü konuşabilmek için AK Parti’nin kuruluş felsefesini bilmek lazım dedi.
Başkan Güvenç son olarak konuşmasında Millet İttifakı ve HDP’yi eleştirerek millet ittifakının tek amacı Türkiye’de istikrarlı dönemi sona erdirmektir ifadelerini kullandı.
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