TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç gündemi değerlendirdi!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç TV Net kanalının canlı yayın konuğu oldu.
POLİTİKA 03.02.2021, 16:00
Başkan Güvenç, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan provokasyonlara dikkat çekti.
Başkan Güvenç, konuşmanın devamında meselenin bir rektör ataması olmadığı ortaya çıktı dedi.
Başkan Güvenç, son olarak muhalefete sert sözlerle seslenerek aklınızı başınıza alın dedi.
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