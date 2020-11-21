Temel Karamollaoğlu: Yatırım hizmetleri israftır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programında İlker Karagöz'ün konuğu oldu.

Karamollaoğlu'nun gündeminde yine hükümetin yaptığı hizmetler vardı.

Türkiye'nin şu anda yürütüğü "yol ve köprü çalışmalarının" israf olacağını niteleyen Saadet Lideri Karamollaoğlu, bu hizmet yatırımlarının acilen durdurulması gerektiğini ifade etti.

İSRAF YANLIŞ YATIRIMDIR

İlker Karagöz'ün Türkiye'nin yanlış yatırımları nelerdir sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu" Ben israf dediğim zaman israf ille de parayı saçmak sarayda harcanan günlük 10 milyonun üzerindeki giderler değil . İsraf yanlış yatırımlardır. Siz şu anda Türkiye'nin bütün imkanlarını üretime dönük sanayiye dönük yapmanız icap eder.

YENİ YOL YAPMAK İSRAFTIR

Şu anda inşaat yapmak, devlet daireleri yapmak yeni kurumlar inşa etmek, binalar inşa etmek, şu anda yeniden yol yapmak, bunların hepsi israftır. Yeni yollar yapmak israftır. Türkiye'de yeni yola ihtiyaç yok. Yeni yollar yapılıyor neden? Bu mantık değişmeden Türk ekonomisinin düze çıkması mümkün değil. " ifadelerini kullandı.