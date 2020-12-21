Türkiye Değişim Partisi'nin genel merkezi açıldı
Türk siyaset sahnesine yeni bir parti daha çıktı. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. Genel Merkez açılışı, törenle gerçekleştirildi. Sarıgül, partisinin Atatürk ilkelerine bağlı demokratik kitle partisi olacağını söyledi.
Türkiye Değişim Partisi resmen kuruldu. Mustafa Sarıgül, Ankara'da parti genel merkezinin açılışını yaptı.
Sarıgül, Atatürk ilkelerine bağlı demokratik kitle partisi olacaklarını söyledi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bu kapı mutluluk kapısıdır, bu kapı milletimizin yüzünün güleceği kapıdır. Bu kapı, evrensel hukuk değerlerine saygı gösteren, üretimi destekleyen, esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın yanında olan alın teri ve emeğin hakkını veren demokratik kitle partisi olacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Mustafa Sarıgül genel başkan seçildi
Türkiye Değişim Partisi genel merkezinde ilk toplantı da yapıldı.
Mustafa Sarıgül, 50 kişiden oluşan kurucular kurulu tarafından genel başkan olarak seçildi.
Sarıgül daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
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