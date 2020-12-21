Türkiye Değişim Partisi'nin genel merkezi açıldı

Türkiye Değişim Partisi resmen kuruldu. Mustafa Sarıgül, Ankara'da parti genel merkezinin açılışını yaptı.

Sarıgül, Atatürk ilkelerine bağlı demokratik kitle partisi olacaklarını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bu kapı mutluluk kapısıdır, bu kapı milletimizin yüzünün güleceği kapıdır. Bu kapı, evrensel hukuk değerlerine saygı gösteren, üretimi destekleyen, esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın yanında olan alın teri ve emeğin hakkını veren demokratik kitle partisi olacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Mustafa Sarıgül genel başkan seçildi

Türkiye Değişim Partisi genel merkezinde ilk toplantı da yapıldı.

Mustafa Sarıgül, 50 kişiden oluşan kurucular kurulu tarafından genel başkan olarak seçildi.

Sarıgül daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.