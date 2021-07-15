Ünal, NTV ve TRT Haber Canlı Yayınlarına konuk oldu
Ak Parti MYK Üyesi, TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, NTV ve TRT Haber Canlı Yayınlarına konuk oldu.
NTV’de Grup Başkan Vekili Ünal, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimine İlişkin “O Gece Yaşananları Tekrar Hatırladığımızda Derin Bir Acı Hissediyoruz” İfadelerine yer verdi.
“15 Temmuz’un Manevi Ruhunu İki Şekilde Ele Almalıyız” diyen Grup Başkan Vekili Ünal Sözlerine Şöyle devam etti.
Grup Başkan Vekili Mahir Ünal TRT Haber Canlı Yayınında İse “o gece Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan saldırıyı anlamak için milletin özgürlüğünü bağımsızlığını koruma iradesinin ve kendisiyle ilgili konuda sözünde kararında millete ait olmasının ne anlama geldiğinin bilincinde olunması gerekiyor” dedi.
Grup Başkan Vekili Mahir Ünal “o gece bizim bağımsızlığımıza özgürlüğümüze ve varoluşumuza karşı sürdürülen mücadelenin tepe noktasıydı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü.
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