İhalesinin yapılmasının ardından çalışmaların başladığı portatif tribünün ihalede yazan bitme süresi 150 iş günü olarak belirlense de firma daha erken süre içerisinde bitmesi yönünde çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda çalışmaları yerinde inceleyen Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, firma yetkilisinde bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İl Müdürü Boz, süreci yakından takip ettiğini ve en kısa zaman da bitmesi yönünde çalışmaların hız kazandığını belirtti.