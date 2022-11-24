Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda alanında uzman isimlerin ve usta kalemlerin katılımıyla düzenlenen söyleşi ve konferansları vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla ‘Peygamber Efendimizin Aile Hayatı’ konulu söyleşi etkinliği düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş’in yanı sıra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Ay; peygamber efendimizin aile hayatını, örnek kişiliğini ve insanlara karşı tutumunu anlattı.

Aile Hayatı Örneği

Düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “Peygamber efendimizin en büyük mucizesi, efendimizin dünyasını değiştirmesiyle birlikte Kur’an-ı Kerim’in mucizeliği bitmemiştir. Kur’an, ahirete kadar bizimle birlikte olacaktır. Hem efendimizin sünnet-i seniyyesinden hem de Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerden istifade ederek Müslüman bir profili ortaya çıkarabiliriz. Rabbimiz, peygamberlerini bazen kitap ve şeriatiyle birlikte rasul olarak, bazen de onlara uyan nebi olarak gönderir. Ama peygamber efendimiz bir muallim peygamberdir. Resulullah Efendimizi örnek almak istediğimizde, en çok bilgiye sahip olduğumuz yönü aile hayatıdır” ifadelerini kullandı.