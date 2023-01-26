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Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Yazar Saadettin Acar moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Prof. Dr. Ay; üç ayların manevi iklimi, ibadetlerin insan hayatına tesiri, kulluk vazifesi, sünnet-i seniyye gibi pek çok konuyu ele aldı.

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın katılımıyla ‘Rahmet ve Mağfiret Mevsimi: Üç Aylar’ temalı konferans düzenlendi.

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