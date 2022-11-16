Bu yıl 27. kez düzenlenen BM İklim Zirvesi 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır’da yapılıyor. Farklı ülkelerden liderler, temsilciler ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen zirvenin gündem başlıklarını finans, bilim, gençlik ve gelecek nesiller, karbonsuzlaşma, adaptasyon ve tarım, cinsiyet, su, sivil toplum, enerji, biyoçeşitlilik ve çözümler oluştururken; her gün bu konularda farklı tematik oturumlar düzenlenmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından ülkemizin Ulusal Katkı Beyanı'nın uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığı ve Türkiye'nin iklim eylem planının anlatıldığı toplantıya katılan Prof. Dr. Kevser CIRIK, çevre ve iklim değişikliği alanlarında bilgi paylaşımı yaparak Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefleri kapsamında KSÜ’nün iklim değişikliği ile uyum sürecine her daim hazır olduğunu ve hazırlanan Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanına ve net sıfır emisyon hedefine yönelik KSÜ’de bugünden sonra çok daha etkin ve kararlı adımlar atılacağını vurguladı.