COVID-19 vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Gözler yine eldeki en büyük silah olan aşıda. Hatırlatma dozları için randevular açıldı. Uzmanların önerisi risk grubunda olanların hatırlatma dozlarını vakit geçirmeden yaptırması gerektiği yönünde.

KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş, basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada kapalı ve kalabalık ortamlarda maskeyle korunmaya devam edilmesi gerektiğini belirtirken bazı önerilerde bulundu.

4. Dozları gelenlerin mutlaka hatırlatma aşılarını yaptırmaları gerekiyor

Pandeminin bitmediğini hatırlatan Ateş, “Baştan beri söylediğimiz gibi aslında pandemi bitmedi, vaka sayılarının azalmasıyla beraber sadece kontrolü gevşeteceğimiz seviyeye gelmişti. Ama beklediğimiz gibi farklı varyantların etkilerini görüyoruz. Şu anda vaka sayılarının artması da bu yeni varyantlara bağlı. Gerekli önlemlerin o varyantlara göre tekrar alınması, gözden geçirilmesi gerekecek. En önemli şey de aşı gibi gözüküyor şu an için. Sağlık Bakanlığı yaklaşık 1 ay önce 4. doz aşıları açtı. MHRS’den kendilerine aşı randevusu çıkan vatandaşlarımız randevu alarak aşılarını yaptırabilirler. 50 yaşın üzerindeki bireylerde özellikle immün sistem hastalığı olanlarda ilaç kullanan, kronik hastalığı olan kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan, astım, diyabeti gibi hastalıkları olan kişilerin 4. doz ek hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz aşılara bağlı bağışıklık zamanla azalıyor, onun dışındaki bireylerin de 4. dozları gelenlerin mutlaka hatırlatma aşılarını yaptırmalarını gerekiyor.” diye konuştu.

Koronavirüsün belirtilerinde değişiklik var mı?

Günümüzde korona virüsün belirtilerini anlatan Prof. Dr. Ateş, “Boğaz ağrısı, ateş ön planda burun akıntısı, halsizliktik bazı vakalarda ishal gibi bulgular görüyoruz. Aslında ilk önce karşılaştığımız varyantlar, B1 ve B2 varyantları biraz üst solunum yolu enfeksiyonu, nezle, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık gibi seyrediyordu. Ama şu anda ülkemizde de hâkim olmaya başlayan Avrupa’da daha önce görülen 4 ve 5 varyantların etkisini görmeye başladık. O biraz daha sistemik bulguları ön planda seyrediyor. Daha ziyade alt solunum yollarına ilgisinin olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da bir hastada öksürük, balgam gibi Pnömoni bulguları klinik tabloya eşlik edebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Eylülden önce mutlaka ek dozların yapılması lazım

Ateş konuşmasının devamında şunları söyledi: “Halkımızda şöyle bir algı oluştu: ‘Kovid ile ilgili önlemlerin kaldırılması, gevşetilmesiyle ilgili etkisini kaybetti.’ Aslında bizim bağışıklık oluşturmamız, aşılanma oranlarımızın yüksek olmasıyla biz hastalığı biraz daha hafif geçirmeye başladık. Onun için mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü aşılardaki ilk 3 ayda çok ciddi bir koruma sağlıyor sonra bağışıklık giderek azalmaya başlıyor. Eylülden önce mutlaka ek dozların yapılması lazım. Onun için mutlaka Sağlık Bakanlığının sistemlerine girerek kendilerine aşı dozları çıkmış mı bunu takip etsinler ve mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Onun dışında kalabalık ortamlara girerken eylül ayından itibaren hatta vaka sayıları arttığı için şu andan itibaren maske takılabilir. Onu mutlaka öneriyoruz. ”

Sağlıklı beslenmek önemli

“Beslenme noktasında özellikle vitamin alın vesaire diye önerimiz yok ama sağlıklı beslenmek önemli, mevsimsel beslenme önemli, onun dışında bol su içilmesi önemli, aktif spor yapmak ve günlük yürüyüşlerini bile yapmaları onların metabolizmalarını canlandıracaktır. Onun dışında bulundukları odayı mutlaka havalandırmaları önemli. Ek takviye almaları konusunda da çok bir tavsiyemiz yok. Normal bir beslenmeyle dengeleyebilirler.”