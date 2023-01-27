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Bakan Kirişçi’ye Eşlik Eden Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil Ve Beraberindekiler DSİ’de Gerçekleştirilen Basına Kapalı İstişare Toplantısına Katılım Sağladı.

Burada Bakan Kirişçi Ve Eşine Çiçek Takdimi Yapılarak Fotoğraf Çektirildi.

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