Burada Bakan Kirişçi Ve Eşine Çiçek Takdimi Yapılarak Fotoğraf Çektirildi.

Bakan Kirişçi’ye Eşlik Eden Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil Ve Beraberindekiler DSİ’de Gerçekleştirilen Basına Kapalı İstişare Toplantısına Katılım Sağladı.