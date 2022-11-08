Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm potansiyelini artırmak için şehre uluslararası standartlarda yeni sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Şairler Tepesi, Çamlıca, Yeşilgöz ve Ali Kayası’ndan sonra Çınaraltı’nda da çalışmalara başlanıyor. Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nin bulunduğu alanda hayata geçirilecek yeni projenin ihalesinde geri sayım başladı. Bölgeye kazandırılacak proje için 10 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da ihaleye çıkılacak. Hayata geçirilecek yeni projeyle bölgeye 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip restoran, büfe, servis alanları, otopark, oyun grupları ve sosyal donatı alanları kazandırılacak. Ayrıca 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı Olsun

Kahramanmaraş’a uluslararası standartlarda yeni bir sosyal tesis kazandırılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Doğası, havası, yeşil alanları ve iklimiyle şehrimizin en önemli turizm alanlarından bir tanesi de Çınaraltı. Bölge için projemizi hazırladık. 10 Kasım Perşembe günü de yeni turizm tesisleri ve rekreasyon alanı ihalemizi gerçekleştireceğiz. Bu projemizi de kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” dedi.