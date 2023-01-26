İlk olarak 12 Milyon TL’lik bir yatırımla yapımı tamamlanan Kuyumcular Köprüsü’nün açılış kurdelesi dualarla kesilerek, açılış yapıldı.

Programın devamında ise Büyükşehir Belediyesi’nin; Gençlik Ve Spor Bakanlığı İle Spor Toto Genel Müdürlüğünün destekleriyle Özbek Mahallesi’ne kazandırdığı halı sahanın açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Türkoğlu’ndaki koordinasyonunu sağlayacak hizmet binasının açılışı yapıldı.

Son olarak ise Beyoğlu Mahallesi’nin en az 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak 30 milyon TL’lik içme suyu projesi yerinde incelendi.