TBMM Tarım Ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Ve Aynı Zamanda Ak Partri Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, ATO’da Düzenlenen Törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tensipleriyle Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Olarak Seçilen Av. Fırat Görgel’in Vatandaşlar Ve Ak Kadrolarla Buluştuğu Toplantıya Katılım Sağladı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Düzenlenen Toplantıda Bir Konuşma Yapan Prof. Dr. Kirişci Konuşmasında Çok Büyük Ve Güçlü Bir Davanın Mensubu Olmaktan Gurur Duyduklarını Dile Getirerek Adaya Olara Gösterilen Görgele Başarılar Diledi.

Ayrıca Prof. Dr. Kirişci Bu Kutlu Davada Hep Ele Ele Omuz Omuza Yüründüğüne Dikkat Çekerek Her Bir Ferdin Kıymetli Olduğunu İfade Etti.