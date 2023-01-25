Afşin Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneğinin organizasyonunda, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında toplanan vatandaşlar, İsveç makamlarının Danimarka'daki aşırı sağcı Stram Kurs Lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesine tepki göstererek, olayı protesto etti.

Toplanan grup adına açıklama yapan Afşin Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneği Başkanı Şeref Ertekin şu ifadelere yer verdi:

“İsveç’te polis koruması altında kutsal kitabımız Kuranı Kerim’i yakan Rasmus Poludan’ı ve yine 10 önce İslam’ın kutsallarıyla alay eden Fransa’daki Charlie Hebdo dergisinin şeytanca saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz” dedi.

Kuran’ı Kerim’e ve İslam’ın mukaddesatlarına yapılan saldırıların bir ifade özgürlüğü olmadığını söyleyen” Bu alçaklığa ve hakaretlere tüm dünya Müslümanlarının yöneticilerini, siyasetçilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm duyarlı Müslümanları somut tepki vermeye davet ediyoruz. Bizlerin varlık ve yaşama sebebi İslam’ın mukaddesatlarını korumak değilse bizim Müslümanlığımızdan ve insanlığımızdan söz edile bilinir mi. Bütün varlığımız aziz İslam’a ve İslam’ın yüce mukaddesatına feda olsun. Bizler göğüslerimizi bu hayasız saldırılara siper edinerek hiç bir zaman ve hiçbir durumda kutsallarımızı yalnız ve sahipsiz bırakmayacağız. Çünkü bizler Kerbela’nın , çocuklarıyız. Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneği olarak varlık sebebimiz budur. 20 yıldan beri bunun mücadelesini verdik ve veriyoruz ve inşallah son nefesimize kadarda bu mücadelemizi devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

İslam karşıtı saldırıların organize bir oyunun parçası olduğunu ifade eden Ertekin, “ Onların bu küstahça saldırıları bireysel ve fevri değil tamamen organizesidir, batıl cephesi birleşmiş hep birlikte İslam’a saldırıyor. Bizler neden Sünni’siyle, Şia’sıyla, Alevi’siyle tek bir ümmet ve millet olarak vahdetimizi daha güçlendirerek bu haçlı ittifakına karşı direnişimizi daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Oysa bu batıl cephesi tarihin her döneminde hak cephesi İslam ile Müslümanlarla savaşta sürekli yenilgiler ve ağır hezimetler yaşadı. İşte bu yenilgilerin karşılığı olarak bu gün psikolojik savaş unsurlarıyla bu yenilgilerini telafi etmeye çalışmaktadırlar. Elbette bu saldırılar batıl cephesinin çırpınışından başka bir şey değil ancak şunu bilmiyorlar ki bu şeytanca davranışları ve eylemleri onların hüsranlarını daha da büyütecek ve hızlandıracaktır. Çünkü onlar Allahlın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Gidin İsveçlilere, Fransızlara, İslam’a ve Müslümanlara saldıranlara tüm haçlı zihniyetine söyleyin Afşin’de Sütçü İmam’ın, Rıdvan Hoca’nın torunları meydanlara indiler ve ataları gibi and içtiler. Müslümanlara ve İslam devletlerine yaptığınız bu karalama kampanyalarının, ihanetlerin, alçakça saldırıların tek tek hesabını soracağımız” ifadelerine yer verdi.

Protesto için toplanan vatandaşlar “Kur'an-ı Kerim'e uzanan eller kırılsın”, “Müslüman uyuma Kuran’ına sahip çık” gibi sloganlar atarak, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan”ın fotoğrafını yaktı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.