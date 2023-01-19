Onikişubat belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğlu, imzalanan protokol hakkında bilgi verdi.

14 Mayıs Seçimlerine 20 Gün Kaldı 14 Mayıs Seçimlerine 20 Gün Kaldı

Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek’te protokolün hayırlar getirmesini diledi.