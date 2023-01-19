Onikişubat belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğlu, imzalanan protokol hakkında bilgi verdi.
Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek’te protokolün hayırlar getirmesini diledi.
Onikişubat belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğlu, imzalanan protokol hakkında bilgi verdi.
Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek’te protokolün hayırlar getirmesini diledi.
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