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"Şaka yapmıyorum!" diyen Çeçen lider, "Gerçek bir dövüşte ortaya çıkma vakti." ifadesini kullandı.

Şimdi onlara bir askeri üste çeşitli silahların ve savaşın teorik ilkelerinin öğretileceğini anlatan Kadirov, "Becerilerini özel askeri harekat alanında kullanmaya hazırlar." dedi.

Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 14, 15 ve 16 yaşlarındaki oğullarının "uzun zaman önce, çok genç yaşta" askeri eğitimlerine başladıklarını söyledi.

45 yaşındaki Kadirov, reşit olmayan çocuklarını Ukrayna'ya karşı savaşta ileri sürmeyi düşünüyor.

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