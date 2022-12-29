Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme merkezlerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Demek ki isabetli işler yapıyoruz. Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz. Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanında girişimlere 6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi vereceğiz. İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin lira olan prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.