Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkür olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur.

Üye sayımızı 2018'de 10 milyon sınırına çıkardık. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan rakamlara göre 11 milyon 240 bin üyeyle girdik. Türkiye gibi siyasi rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede rekor sayıya ulaşmak elbette kolay değildir.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu eser ve hizmet yolculuğunda milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gönül huzuru içerisindeyiz.