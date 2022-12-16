Tüm bu gelişmelerin bir diğer sonucu da ülkemizin sahip olduğu 7 Doğal Gaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 15 giriş noktası ve diğer avantajlarıyla dünyanın önde gelen enerji ticaret merkezlerinden biri haline dönüşmesidir. Türk Akım projesiyle Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan'a gazakışı sağlıyoruz. Saros'taki LNG tesisimizi hizmete açtığımızda bu alanda çok daha güçlü konuma geleceğiz. Amacımız ülkemizi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel merkez haline dönüştürmektir. Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu, adımlarımızı attık atıyoruz. Böylece özellik Trakya doğal azda enerjide bir hub haline gelecektir.