AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan ilaçların izlenebilirliğini sağlamak, hayvansal gıdalardaki kalıntıyı önlemek ve ilaç tüketimini kontrol altına almak amacıyla 1 Ocak 2018'de veteriner hekimlerin reçetelerini elektronik ortamda düzenleyebildikleri E-Reçete Sistemi'ne geçildi.

Hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin temini amacıyla veteriner ilaçlarının ve bu ilaçların üretimi için gerekli ham maddelerin ithalatı, üretimi ile toptan ve perakende satış noktalarına dağıtımının izlenebilirliğini sağlamak için de 1 Mart 2018'de Veteriner İlaç Takip Sistemi (İTS) uygulamaya alındı.

Birbiriyle entegre çalışan iki uygulama, ücretsiz olarak veteriner hekimler ve eczacıların hizmetine sunuldu.