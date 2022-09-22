KSÜ rektörlüğü görevine atanan Prof. Alptekin Yasım Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde birlikte çalıştığı hastane yöneticileri ile bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan Prof.Yasım, KSÜ’de de hakkaniyetten ayrılmadan görevin gerektirdiği şekilde hareket edeceğini söyledi.

Elbistanlı vatandaşlardan helallik isteyen Rektör Yasım: “2019 Ekim ayında Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine başladıktan sonra yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde hedeflerimizin büyük kısmına ulaştığımızı düşünüyorum. Sayın Bakanımız Mahir Ünal’ın teveccühü, Sayın YÖK Başkanımızın takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış bulunmaktayım. Elbistan Devlet Hastanesi’nde birçok alanda başarı sağladığımızı düşünüyorum. Ancak hedeflerimizin tamamına ulaşamadık. Hastanemize anjiyo ünitesini kurduk, diyaliz merkezimizi daha iyi bir yere yerleştirdik. Çok başka birimlerin açılışlarını yaptık. Hedeflerimiz içerisinde sadece acil servisin düzenlenmesi işi kaldı. Bunu da benden sonraki yönetimin yapacağından şüphem yoktur. Şimdiye kadar burada şimdiye kadar kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan herhangi bir siyasi görüş sendika farkı gözetmeden başarılı bir şekilde, en iyi şekilde arkadaşlarımızla birlikte yönetmeye çalıştık. Kimseye küsmedik, küstürmedik, görevimizin gereği neyse onu yaptık. Bundan sonra da üniversitede de aynı şekilde görevin gereği neyse onu yapmaya devam edeceğim. Öbür tarafa alnımız dik gitmek için hakkaniyetten, adaletten ayrılmadan çalışmaya gayret edeceğim. İstemeden de bir hatamız olduysa herkesten özür diliyorum. Haklarını helal etsinler, herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.