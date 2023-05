Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin kuruluşunun 30. yılını kutladıklarını belirten Rektör Can, 30 yıllık akademik tecrübe ile birlikte, eğitim öğretim fırsatlarından sosyal kültürel faaliyetlere, fiziki imkanlardan teknolojik alt yapıya kadar KSÜ’ye dair kapsamlı bilgiler aktardı.

Tercih günlerinde her fırsatta KSÜ’yü ve Kahramanmaraş’ı tanıtmaya gayret ettiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Bu kapsamda gerek il içinde, gerek bölgede gerekse Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, hatta uluslararası düzeyde çeşitli tanıtım fuar ve etkinliklerine katılıyoruz. Bunun yanında online tanıtım fuarlarına da katılıyoruz. Bunu sadece tercih döneminde değil yıl boyunca yapıyoruz. Yani üniversitemizi anlatma fırsatı ve imkanı bulduğumuz her yerde varız.” dedi.

“Yaptığımız işleri, bulunduğumuz makamları bugünün gençlerine bırakacağız.” diyen Rektör Can, “Öğrencilerimiz eğitim görmek istedikleri bölümleri, üniversiteleri doğru tanısınlar ve isabetli tercihte bulunsunlar. İlerde mutlu olacaklarına, severek yapacaklarına inandıkları meslekleri tercih etsinler.” diyerek öğrencilere doğru tercihin önemine dair tavsiyelerde bulundu.