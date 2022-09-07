Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve SPARK iş birliği ile düzenlenen mezuniyet törenine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Zekeriya Pak, paydaş üniversite ve kuruluş yöneticileri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ve SPARK yetkilileri katıldı.

Hatay’daki mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can “Üniversite eğitimi önemli, bu süreçte ayrım yapmadan tüm öğrencilerimize nitelikli eğitim sunuyoruz. Üniversitemizin uluslararasılaşmasında misafir öğrencileri önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz Suriyeli öğrenciler dahil tüm misafir öğrencilerimizin iyi yetişmeleri, kendi kültürel değerlerini yaşatmaları, bizim kültür değerlerimizi tanımaları, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeleri, sonuçta ülkelerine Türkiye ve insan sevgisi ile dopdolu, nitelikli mezunlar olarak dönmeleri için çalışıyoruz.” dedi.

Rektör Can ayrıca mezuniyet töreni ile ilgili “Avrupa Birliği ve SPARK Kuruluşunun destekleriyle düzenlenen misafir öğrencilerimizin Hatay’daki mezuniyet törenine katıldık. Öğrencilerimizin mezuniyet töreni oldukça coşkulu geçti. Törene katılan Avrupa Birliği ve SPARK temsilcileri ile üniversitemizden ve diğer üniversitelerden katılan yöneticilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Mezun iki öğrencimize sertifikalarını verdim ve tüm mezun öğrencilerimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SPARK Vakfı, 2021-2022 Akademik Yılında KSÜ öğrencilerinden 392’sine burs imkanı sağlarken bu yıl KSÜ bünyesinden 60 öğrenci ise mezuniyet sevinci yaşadı.