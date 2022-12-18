Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne Rektör Olarak Atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım Görevine Başlamasının Ardından Ksü’de Detaylı Bir Çalışma Yaparak Önceliklerini Belirledi.

Yasım, Tıp Fakültesinin Sorunlarının Çözümü, Güneş Enerjisi Paneli Ve Eksik Olan Hizmet Binalarıyla İlgili Fizibilite Çalışmalarını Yaptıklarını Söyledi.

Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım 2023 Ksü Bütçesinin Tbmm Genel Kurulundan Geçtiğini Hatırlatarak, Ek Bütçelerle Geniş Bir Yelpazede Proje Üreteceklerini Söyledi

3 Yıl Önce İzni Alınmış Güneş Enerji Santralinin Kurulumunun Zorunluluğunun Da Altını Çizen Prof. Dr. Yasım, Üniversitenin Enerji Giderlerinin Yüksekliğinin Bu Tür Projelere Zorunlu Kılındığını Ve Haziran Ayında Dolacak Süreden Önce Güneş Enerji Santralini Hayata Geçireceklerini Söyledi.

Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Tıp Fakültesinin Sorunlarıyla İlgili De Soruları Da Cevapladı.