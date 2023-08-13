Roketsan'ın geliştirdiği sonda roketinin fırlatma testinin görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Roketin tüm kritik alt sistemlerinin yerli, milli ve özgün olarak geliştirildiği belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuyu değerlendirdi.

Kacır, "Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşi sıra gelecek nice müjdenin habercisi. Roketsan mühendislerimizi yürekten kutluyorum" sözlerini kullandı.

