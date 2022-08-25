Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği’nin, erasmus+ Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Avrupa Birliği’nce onaylanan ‘Doğaya Dönük Yüzümüz, Spor Birleştirici Gücümüz’ projesi kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Romanya, Litvanya ve Makedonyalı 20 öğrenci, kent kültürünü yakından tanırken, bölge tarihinin en kapsamlı projesi olan EXPO 2023’ü de görme imkanı buldu. İlk olarak Onikişubat Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkanvekili Mustafa Evliya ile bir araya gelen öğrenciler, sonrasında ise EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’na geçti. Burada tanıtım filmi ve alan gezisiyle yetkililerden bilgi alan öğrenciler, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’na hayran kaldı.

“EXPO 2023’ün tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz”

Öğrencilere mihmandarlık yapan Kahramanmaraş Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesi Cemil Önder, 2021 yılında da benzer bir projeyi hayata geçirerek çeşitli ülkelerden öğrencileri Kahramanmaraş’ta ağırladıklarını söyledi. EXPO 2023’ün kent için önemine dikkat çeken Önder, “+erasmus Gençlik Değişim Projesi kapsamında değişik ülkelerden öğrencileri Kahramanmaraş’ımıza getirerek şehrimizi tanıtıyoruz. Hanefi Mahçiçek başkanımızın şehrimize kazandırdığı EXPO 2023’ü Kahramanmaraş’a sağlayacağı katma değerler açısından çok önemli gördüğümüz için öğrencilerimizi buraya getirerek tanıtmak istedik. Bu kapsamda da bugün 18 öğrenciyle buradayız. İnşallah EXPO 2023’ün tanıtımına bizim de katkımız olur diye düşünüyorum” dedi.

“Proje tamamlandıktan sonra da buraya mutlaka gelmek istediklerini söylediler”

Proje Koordinatörü Kardelen Önder de EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezen yabancı öğrencilerin alana hayran kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı; “Doğaya Dönük Yüzümüz, Spor Birleştirici Gücümüz isimli projemiz kapsamında Romanya ve Litvanya’dan gelen 20 öğrencimize Kahramanmaraş’ı gezdiriyoruz. Kahramanmaraş’ın kültürünü tanıtmanın yanı sıra şehrimizdeki projeleri de anlatıyoruz. Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdirerek, burada yapılan projeleri ve hedeflerini öğrencilerimize anlatmak istedik. Gördüğümüz kadarıyla hepsi çok memnun kaldılar. Proje tamamlandıktan sonra da buraya mutlaka gelmek istediklerini söylediler. Bu projeyi gerçekleştiren başta Başkanımız Hanefi Mahçiçek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Kendi ülkemde hem Kahramanmaraş’ı hem de EXPO 2023’ü anlatacağım”

+erasmus projesi Romanya’dan Kahramanmaraş’a geldiğini belirten Sar Diana ise, “+erasmus projesi ile Romanya’dan Kahramanmaraş’a geldim. Buraya gelmekten ve sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Kahramanmaraş’ın özellikle yemek kültüründen çok etkilenmiştim, yemekleriniz çok lezzetli. Ayrıcı insanlarınızın cana yakın olması da burayı daha çok sevmemi sağladı. Doğal güzellik bakımından da Kahramanmaraş çok iyi, kendi ülkemde hem Türkiye’yi hem Kahramanmaraş’ı hem de EXPO 2023’ü anlatacağım” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023 alanını bitmiş haliyle görmeyi çok istiyorum”

Marian Nita ise beşinci kez Türkiye’ye geldiğini dile getirerek Kahramanmaraş’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Nita, “Beşinci kez Türkiye’ye geliyorum. Türkiye’yi gerçekten seviyorum, çok güzel şehirleriniz var ama bu kez Kahramanmaraş’a gelmek istedim. Buraya gelmekten çok mutluyum. EXPO 2023’ü izlediğimde çok beğendim, alanı gezdiğimde ise büyülendim. Bütün proje tamamlandıktan sonra EXPO 2023 alanını bitmiş haliyle görmeyi çok istiyorum. Bu projeden dolayı tüm yetkilileri tebrik ediyorum. Tüm Kahramanmaraş halkını da Romanya’ya bekliyorum” şeklinde konuştu