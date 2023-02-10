Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli Coşkun'un 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a geldiği, bugün de 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya kaçmayı planladığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.