Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde deprem yıkıma sebep oldu.

Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası su ve besinler ile bulaşan hastalıkları önlemeye yönelik uyarılarda bulundu.

Kendinizi ve ailenizi koruyun:

• Güvenli su için ve kullanın

• Ellerinizi sık sık yıkayın

• Tuvaletleri su kaynaklarından uzak yerlere kurun

• Güvenli yemek yiyin: Kaynatın, pişirin, soyun veya atın

• Güvenli temizliğe önem verin

• Sel sularından veya kirlenmiş su birikintilerinden kaçının

Güvenli su kullanın:

• Suyunuzun güvenli olup olmadığını öğrenmek için sağlık otoritelerini ve yerel yetkilileri dinleyin

• İçmek, besinleri yıkamak, yemek hazırlamak ve diş fırçalamak için ambalajlı su kullanın.

• Ambalajlı suyunuz yoksa, güvenli hale getirmek için suyunuzu kaynatın veya dezenfekte edin.

Suyu kaynatarak veya dezenfekte ederek güvenli hale getirmek:

• Kaynatabiliyorsanız, suyunuzu tamamen kaynatın ve en az 1 dakika boyunca

kaynatmaya devam edin.

• Suyunuzu dezenfekte etmek için kokusuz ev tipi (%10 klor içerikli ve katkısız) çamaşır suyu kullanın

• Önce 1 bardak çamaşır suyuna 9 bardak normal su karıştırılarak %1’lik Klor Solüsyonu hazırlanır.

• Sebze ve meyveler: 1 litre suya 20-30 damla %1’lik klor solüsyonu damlatılarak

hazırlanan karışımda 15 dakika bekletildikten sonra tüketilmelidir.

• Tuvalet temizliği, 5 su bardağı suya iki bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan

solüsyonla yapılabilir.

Ellerinizi sık sık sabun ve güvenlisuyla yıkayın:

• Yemek yemeden veya hazırlamadan önce, çocuklarınızı beslemeden önce

• Yaraları tedavi etmeden veya hasta birine bakmadan önce ve sonra

• Tuvalete gittikten sonra, bebek bezini değiştirdikten veya tuvalete gitmiş bir çocuğu temizledikten sonra

Sabun yoksa, en az %60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.

Güvenli yemek yiyin:

• Soğukta saklanmamış et ve süt ürünlerinden kaçının

• Yiyecekleri iyi pişirin, sıcak yiyin ve üzerini kapatın

• Kendi soyduğunuz meyve ve sebzeler dışındaki çiğ yiyeceklerden kaçının

Güvenli temizleyin:

• Yiyecek hazırlama alanlarını ve mutfak gereçlerini sabun ve güvenli su ile temizleyin ve yeniden kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin

• Kendinizi, çocuklarınızı, çocuk bezlerini ve giysilerinizi içme suyu kaynaklarından 50 metre uzakta yıkayın

Sel sularından veya kirlenmiş su birikintilerinden kaçının:

• Sel sularıyla temas ettikten sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın

• Çocukların su birikintilerinde oynamasına izin vermeyin

• Çocukların güvenli olmayan suda ıslanmış ve dezenfekte edilmemiş oyuncaklarla

oynamasına izin vermeyin

Siz veya aileniz ishalli hastalığa yakalanırsanız ne yapmalısınız?

En yakın sağlık kuruluşuna başvurun, evdeyken ve tedavi görmek için beklerken susuz kalmamaya devam edin, sulu ishali varsa bebeğinizi emzirmeye devam edin.