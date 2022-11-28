ÖSYM'nin internet sitesinde, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/11): Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" ilanı yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Tercihler 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında

Adaylar için KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, tercihler 30 Kasım-5 Aralık arasında yapılabilecek. Tercih işlemleri, 30 Kasım saat 14.00'te başlayacak, 5 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.