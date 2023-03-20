Teklife göre; ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde koruyucu uygulamalara öncelik verilecek.

Aile hekimliklerinde koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak.

Böylece bu konudaki hizmetlere kolayca erişim sağlanarak belirli yaş aralığında tüm çocukların düzenli diş kontrolünün yapılabilmesi mümkün olacak.

Teklifte yaşlılara da ayrıca parantez açıldı. Yaşlılar, sağlık hizmetlerinde yakından takip edilecek, yaşlı sağlığı konusunda tedbirler artırılacak.

Düzenleme ile Meslek odalarına üye olmayan optisyen ve gözlükçüler de mesleki faaliyette bulunamayacak.