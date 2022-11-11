Doktorların niteliği, hizmet kalitesi ve diğer ülkelerde erişilemeyen sağlık teknolojisi turistlerin Türkiye'yi seçmesinin en büyük nedenleri. Öyle ki, sağlık turizmi için gelenlerin sayısı her yıl artış gösteriyor.

'Health Türkiye' bu başarının uluslararası sağlık sistemine atılan adımı oldu.

Türkiye sağlık alanında fark yaratıyor

Bu başarının arkasında sağlığa ve hasta memnuniyetine verilen değer ön planda. Sağlıkta Türkiye markasının tanıtımı için yapılan çalışmalar da aynı doğrultuda gelişiyor. Ülkeler arası sağlık iş konseyleri, fuarlar, sanal konferanslar ve çatı marka çalışmaları ile sektörün tüm paydaşları daha çok kişiye ulaşmak için destekleniyor.

Sağlık turizminin yükselmesinde maliyet faktörü önemli rol oynuyor. Türkiye’deki hastanelerde yürütülen tıbbi faaliyetler, gelişmiş ülkelerle aynı standartlardaki teknik ve teknolojileri kullanırken daha düşük maliyetlerle hizmet veriyor.

Son yıllarda sağlık turizminde sağlanan bu başarı estetik cerrahiden kalp ameliyatına, organ naklinden tüp bebeğe kadar birçok alanda yönü Türkiye'ye çevirdi.

Alanında uzman doktorların deneyimleri ve kaliteli tedaviye ulaşmanın daha kolay olması tercih nedenleri olsa da, Türkiye'deki fiyat/performans değerlendirmesi de dikkat çekiyor.

ABD’de tedaviye ulaşmanın bedeli Türkiye’deki hizmete göre hayli yüksek maliyetli.

Her şey dahil paketler sağlık turizmini nasıl etkiliyor?

ABD’de tüp bebek yaklaşık 15-16 bin dolar iken Türkiye'de bu tedavi sadece 2 bin 600 dolar civarında.

ABD’de kalp ameliyatları yüksek fiyatlı

Kalp ameliyatlarında da ABD ve Türkiye arasında fiyat farkı büyük.

Bypass ameliyatı olması gereken bir hastanın ABD’de 70 bin doların üzerinde ödeme yapması gerekiyor. Türkiye’de ise bu ameliyatın bedeli 15 bin dolar civarında.

ABD’de kalbin sol tarafındaki bir kapakçık olan mitral kapağını değiştirmek için ödenmesi gereken ücret ortalama 73 bin dolar. Türkiye’de ise 10 bin dolar.

Organ nakillerinde de durum aynı

Türkiye’nin sağlık turizminde tercih edildiği alanlardan biri de organ nakilleri. Hem kaliteli hizmet hem de uygun fiyatların sunulması hastaların tercih listesinde Türkiye’yi öncelikli kılıyor.

Böbrek nakli maliyeti genellikle 21 bin dolardan başlıyor ancak ABD’de de bu bedel 442 bin dolara kadar çıkıyor.

Saç ekiminde rota Türkiye

Sağlık turizminde saç ekiminin büyük bir payı var. Türkiye'yi bu alanda başarılı kılan kullanılan teknikler ve tecrübeli doktorlar.

Saç ektirmek isteyen bir turist için Türkiye ve ABD genellikle listenin başında geliyor. Bu iki ülke arasında kalan hastaların tercihini fiyat/performans ve alınan ek hizmetler belirliyor. Zira, Türkiye'deki klinikler otel ve havaalanı transferi dahil hepsi bir arada paketler sunuyor ancak ABD'de anestezi gibi temel ameliyat uygulamaları maliyete ek masraf oluyor.

Saç ekimindeki başarı kıtaları aştı

Türkiye’de ise saç ekimi maliyetleri çok daha düşük. Ortalama bir saç ekimi operasyonu 7 bin dolara yapılıyor. ABD’de ise maliyet 20 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Estetik için de en iyi ülkeler arasında

Sağlık turizmindeki en önemli alanlardan biri de estetik. Özellikle burun estetiği için deneyimli doktorları ve teknikleri tercih edenler, en iyi seçenek için yola çıkıyor.

Avrupa ve ABD’de yüksek standartta bir estetik için ödenen miktar yaklaşık 6 bin dolar. Türkiye’de ise bu miktar ortalama 2 bin 500 dolar. Yapılan estetiğin tekniği ve doktorun deneyimi maliyeti değiştirebiliyor.