1 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 290
Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 01.09.2021, 18:19 01.09.2021, 20:22
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 koronavirüs testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 koronavirüs testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti,
iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.
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