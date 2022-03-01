1 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 59 bin 885 kişi koronavirüse yakalandı, 203 kişi yaşamını yitirdi. 71 bin 545 kişi ise COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız. pic.twitter.com/Q5czMvqnNA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022