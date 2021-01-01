1 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 COVID-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 1908 yeni hasta belirlendi, 212 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

"Ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tespit edilen 1908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum."