10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 Bilgilendirme Platformu'nda yayımlandı.

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi, 140 kişi vefat etti. 62 bin 245 kişi daha iyileşerek COVID-19'u yendi.

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